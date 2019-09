Wereldwijd acties voor beter klimaatbeleid

Miljoenen mensen wereldwijd voeren vanaf vrijdag actie voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De eerste wereldwijde Klimaatstaking volgt op de eerdere acties van scholieren die in navolging van de Zweedse Greta Thunberg (16) besloten niet meer naar school te gaan om actie te eisen tegen klimaatverandering.

In Nederland is het zwaartepunt van de acties volgende week vrijdag, met een landelijke actiedag in Den Haag. Komende vrijdag wordt in Maastricht al een Klimaatmars gehouden. „Onze toekomst en die van vele andere dier- en plantensoorten staat op het spel”, aldus de organisatie daarvan. Op het Vrijthof zijn onder meer toespraken van activisten en geven organisaties uitleg over klimaatverandering.

Verderop in Limburg, in Horst aan de Maas, komen zo’n 150 Nederlandse en Belgische kinderen bijeen op de Kids Climate Conference, waar ze in gesprek gaan over onderwerpen als de duurzaamheid van ons eten.

Talloze organisaties steunen de klimaatacties, van Greenpeace en Milieudefensie tot Oxfam Novib en vakbond FNV. Het idee van de initiatiefnemers is dat deze keer niet alleen scholieren, maar ook werknemers het werk neerleggen en gaan demonstreren.

De betogers willen druk zetten op politici, die maandag op een VN-top in New York bespreken wat ze gaan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, zullen landen hun uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch moeten verminderen.

Activiste Thunberg doet vrijdag mee aan een Klimaatmars door de metropool. In zeker 150 landen zijn dit soort marsen en andere acties voor een beter klimaatbeleid gepland.

Vijf jonge Nederlandse ‘klimaatstakers’ beginnen vrijdag aan een eigen mars door het land. Jesse (14), Lola (15), Linda (18), Dana (17) en Ianthe (16) lopen in acht dagen van Wageningen naar Den Haag om aandacht te vragen voor „een goed en rechtvaardig klimaatbeleid”. „Ik mis misschien een week school. Maar dat is niet het einde van de wereld, de klimaatcrisis wel”, vindt Ianthe.