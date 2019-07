Wereld kijkt mee op Processierups.nu

De website Processierups.nu trekt belangstelling uit de hele wereld. Sinds de site begin juli in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de lucht inging, is er vanuit 109 landen op geklikt. Meest bezochte onderwerp is de vraag of het veilig is om onder besmette bomen te fietsen of te picknicken, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups donderdag.

Via de internetpagina zijn in de afgelopen twee weken honderden vragen gesteld aan rupsendeskundigen. Op basis van die vragen zijn ruim veertig nieuwe onderwerpen aan Processierups.nu toegevoegd. Veel vragen hebben betrekking op de mate waarin de jeukrupsen vakantieplezier kunnen bederven.

Zo blijkt dat er tot nu toe geen eikenprocessierupsen voorkomen op de Waddeneilanden. Maar daar zorgt de eveneens harige bastaardsatijnrups voor vergelijkbare klachten. Brandharen van de rups drijven ook in zwemplassen. De bekende zwemmersjeuk kan dus ook een rupsenbesmetting zijn. In Zuid-Frankrijk en Italië veroorzaakt vooral de dennenprocessierups voor klachten. Die larve van een vlinder heeft nog veel meer brandharen en is onderweg naar Nederland.