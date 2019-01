Wensdromen en nachtmerries rond jaarwisseling

Prettige jaarwisseling! Wensen blijken soms wensdromen te zijn. Dromen die kunnen omslaan in nachtmerries. Bij de Erasmusbrug in Rotterdam werd het nieuwe jaar ingeluid met een groots vuurwerk. Enkele uren daarna werd twee kilometer verderop een 32-jarige rapper gedood.

Een nachtmerrie was er ook in Scheveningen. In de strijd met de wijk Duindorp om het hoogste vreugdevuur werden vrachtwagens vol pallets afgeleverd op het strand. Steeds groter werden de stapels. En steeds groter werd het gevaar. Dat bleek wel in de nieuwjaarsnacht. Een vuurstorm bracht veel schade toe aan Scheveningen. Gebouwen en voertuigen werden getroffen. Als door een wonder vielen er geen doden of gewonden.

De hoeveelheid meldingen bij hulpdiensten steeg sterk. Overigens waren er in Nederland ook hulpverleners die niet of weinig hoefden uit te rukken. Uitzonderingen bevestigen de regel.

Het was trouwens niet overal kommer en kwel. Wereldwijd werd het nieuwe jaar verwelkomt. En dat ging op veel plekken gelukkig op een goede manier.

Als eersten konden de inwoners van Samoa, Tonga en de Line-eilanden 2019 begroeten. Meer dan een dag later, 26 uur om precies te zijn, konden de laatste eilandbewoners pas nieuwjaar vieren. Rusland had ongetwijfeld de grootste tijdsmarge. Tussen de vieringen in het oosten en het westen zat een verschil van tien uur.