Welkom in Odensehuis Papendrecht

Sinds vorig jaar augustus heeft Papendrecht een Odensehuis, een laagdrempelige inloop voor mensen met beginnende dementie. Marga Lousberg is secretaresse van het stichtingsbestuur. „Iedereen die te maken krijgt met dementie is hier welkom.”

Waar komt het idee van een Odensehuis vandaan?

„Odense is de naam van een Deense stad, waar in 2001 het initiatief voor een inloopcentrum voor mensen met lichte dementie en geheugenklachten is ontstaan. In ons land opende in 2009 het eerste Odensehuis in Amsterdam. Daarna volgden er zo’n dertig in verschillende steden. Vorig jaar augustus openden we in Papendrecht een Odensehuis. We hebben een eigen bestuur. De meeste Odensehuizen in Nederland zijn sinds 2016 verenigd in een landelijk platform.”

Hoe is dit Odensehuis in Papendrecht ontstaan?

„Het is een idee geweest vanuit de gemeente Papendrecht, waarvoor oud-wethouder Herman Nieuwstraten zich destijds heeft ingespannen. Uiteindelijk heeft hij voor het burgerinitiatief tien mensen warm gekregen. Uit deze tien is een bestuur van vijf mensen gevormd. Een coördinator is geworven als betaalde kracht. We konden met de woning-stichting een gebruikersovereenkomst sluiten voor een locatie in de Residence aan de P.S. Gerbrandystraat. We kunnen bestaan van onder andere sponsorbijdragen en giften.”

Welke activiteiten doen jullie in dit Odensehuis?

„Iedereen die te maken krijgt met een beginnende vorm van dementie is welkom. Daar is geen diagnose of indicatie voor nodig. Het is ook geen dagbesteding. Mensen kunnen gewoon binnenlopen. We beginnen altijd met koffiedrinken. Daarna kunnen de mensen doen wat ze maar willen: schilderen, sjoelen, naaien, dammen of spelletjes spelen.

Tussen de middag kan er geluncht worden. Vrijwilligers brengen soms een warme maaltijd. Mantelzorgers kunnen elkaar hier ontmoeten en hun ervaringen over het omgaan met dementie met elkaar delen. Ook partners van mensen met beginnende dementie komen. Dit Odensehuis heeft het karakter van een huiskamer. Het is gezellig ingericht en heeft een goedgevulde boeken- en spelletjeskast. Gelukkig hebben we geen gebrek aan vrijwilligers.”

Wanneer kunnen mensen hier terecht?

„We zijn twee dagen per week open: maandag en donderdag van 10 tot 15 uur. In maart gaat het Odensehuis ook op dinsdag open. Aandacht voor deze mensen heeft onze prioriteit. We nemen er de tijd voor. Je merkt dat hen dat goeddoet.

We beleven veel momenten die je kippenvel bezorgen. Mensen met beginnende dementie nemen zelf vaak geen initiatieven meer. Als ze hier dan beziggehouden worden zie je ze helemaal opfleuren. Dat doet ons allemaal wel wat.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws