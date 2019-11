Waslijst aan overtredingen in Limburg

De politie heeft donderdag in Limburg bij een verkeerscontrole onder meer tienduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen. In Heerlen, Geleen, Maasbracht en Venlo werden ruim 250 voertuigen aan de kant gezet en 300 mensen gecontroleerd. De politie kwam achter een waslijst aan overtredingen.

Zo is in totaal 37.000 euro aan contant geld aangetroffen. Vermoedelijk is dat verdiend met witwassen. Daarnaast is er voor 6500 euro aan openstaande boetes geïnd en zijn vijf mensen opgepakt. Zij waren onder andere in het bezit van drugs of grote hoeveelheden contant geld. Nog eens veertien mensen waren tijdens de controle onder invloed van alcohol of drugs. Ook zij kregen een boete.

In Maasbracht werd een vrouw staande gehouden die zestien kilo hennep in haar auto had liggen en bij Venlo werd een persoon gearresteerd die nog een celstraf van ruim twee weken moet uitzitten. In Heerlen werden drie mensen opgepakt die ruim 28.000 euro cash bij zich hadden, terwijl in Geleen nog eens 20.000 sigaretten in een auto werden aangetroffen. Ook werden er op verschillende locaties boksbeugels, vlindermessen en andere wapens ingenomen.