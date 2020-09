Waarschuwing voor dichte mist in meeste provincies

Automobilisten moeten dinsdagochtend in de meeste provincies rekening houden met dichte mist. In het grootste deel van Nederland is vanwege de mist code geel afgekondigd, behalve in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens Weeronline.nl is op grote schaal het zicht minder dan 100 meter en regionaal is sprake van zeer dichte mist met zichtwaarden minder dan 50 meter.

De laagste zichtwaarden zijn voor het noordwesten van het land en de gebieden rond het IJsselmeer en Markermeer. De laagste waarde tot dusver vannacht werd om 04.50 uur gemeten in Berkhout (Noord-Holland) met slechts 10 meter. Berkhout ligt vlakbij Hoorn, aan het Markermeer, aldus het weerbureau.

Friesland en Noord-Holland hebben waarschijnlijk het langst overlast. In de tweede helft van de ochtend zal het zicht geleidelijk verbeteren en op veel plaatsen zal de dichte mist rond 10.00 uur verdwenen zijn.