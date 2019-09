VVD, CDA en CU botsen met minister over speelgoed

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) vindt dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan rolbevestigend speelgoed voor meiden en jongens. Coalitiegenoten VVD en ChristenUnie steunen de minister niet.

Meisjes die met poppen spelen of zich vermaken met keukenspulletjes; jongens die voetballen en met auto’s spelen. Van Engelshoven roept speelgoedfabrikanten op om rolbevestigend speelgoed in hun collectie „onder de loep te nemen,” zo schrijft het Algemeen Dagblad donderdag. Ze wil dat Nederland het voorbeeld van Frankrijk gaat volgen. Daar verdwijnt het onderscheid en mogen verkopers zelfs niet meer vragen of het voor een meisje of jongen is.

De minister, die lid is van D66, meent dat vrouwen door genderstereotypen ongewild vast komen te zitten in parttimebanen. Daardoor kunnen ze zich niet meer ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. En dat leidt weer tot financiële afhankelijkheid. En die ervoor zorgt dat vrouwen niet meer weg kunnen uit hun relatie.

VVD-Kamerlid Antoinette Laan twitterde „Doe normaal.” En een voorlichter van de VVD wees erop dat dit een voorstel is van D66 en niet van de VVD.



ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber las het bericht met stijgende verbazing. „De minister lijkt te lijden aan totale onderschatting van vrouwen als ze zegt dat zij vastzitten in een parttimebaan, omdat ze vroeger met een pop speelden. Ze zou er wel wat meer op mogen vertrouwen dat als meisjes met een zwaard willen spelen of jongens met een pop, ze dat gewoon kunnen doen. Dat kinderen hun eigen speelgoed kunnen kiezen en ouders hun eigen keuzes kunnen maken tussen werken en zorgen voor een gezin. Daar is de bemoeienis van de minister echt niet voor nodig.”

Het CDA reageert ook verbaasd. Kamerlid Lenny Geluk: ,,Kinderen en ouders zoeken zelf uit met welk speelgoed ze willen spelen. Dat hoeft de overheid niet te regelen. Dit is geen prioriteit voor een minister.”