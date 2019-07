Vriezenveense vloerenzaak zet winkeldief voor paal

Bebo Parket, een vloerenwinkel in Vriezenveen, is op een bijzondere manier omgegaan met een winkeldiefstal. In plaats van aangifte te doen van diefstal, werd de dief naar de winkel gelokt met de boodschap dat hij een fiets had gewonnen.

Eenmaal aangekomen werd de winkeldief flink voor schut gezet. Op een groot beeldscherm werd de winkeldief geconfronteerd met zijn daad. Bovendien werd voor zijn neus een fietsmand met gestolen klusspullen en een lege doos van een gestolen zaag gevuld.



Tegen De Stentor zegt eigenaar Frans Bolier van Bebo Parket dat hij en zijn personeel zich hebben bescheurd van het lachen. „De winkeldief stond perplex, hij wist niet meer wat-ie moest zeggen. Zijn vrouw, die heel gebrekkig Nederlands sprak en tot dan toe bijna niets zei, vroeg hem opeens: ‘Is dat waar, wat die mensen zeggen?’ ” Aangifte heeft Bolier niet meer gedaan. „Met zo’n actie pakken we een winkeldief veel meer.”