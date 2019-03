Vorig jaar meer antisemitische incidenten

Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten is vorig jaar met 19 procent gestegen. In 2018 werden er 135 anti-Joodse incidenten gemeld, tegen 113 in het jaar ervoor. Daarnaast kwamen er 95 meldingen binnen van antisemitisme op internet en sociale media, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI).

Volgens het CIDI komt de groei van antisemitisme in Nederland overeen met de trends in andere landen. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland kwamen het afgelopen jaar vaker anti-Joodse incidenten voor.

Het aantal incidenten in de directe omgeving van mensen steeg sterk. Voorvallen op school, op het werk of tussen buren stegen met 67 procent. Zo kreeg het CIDI een melding van een Joodse scholier die in de klas en in groepsapps opmerkingen te horen kreeg als: „Alle Joden moeten dood” en „Ga terug naar de gaskamer”. Incidenten in de directe omgeving van mensen hebben volgens het CIDI doorgaans een grote impact „en zijn daardoor extra schrijnend”.

De geregistreerde incidenten vormen volgens het CIDI „hoogstwaarschijnlijk het topje van de antisemitische ijsberg in Nederland”. Uit onderzoek van de Europese Unie blijkt dat slechts een kwart van de Joodse Nederlanders die slachtoffer waren van een incident in de afgelopen vijf jaar melding deed bij een instantie of de politie. Het CIDI maakt zich zorgen en vraagt „een duidelijk actieplan” van de overheid.

Daarnaast wil het centrum dat docenten ondersteuning krijgen bij het bestrijden van antisemitische vooroordelen in de klas.