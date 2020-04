Voormalig RD-hoofdredactielid G. Roos overleden

Voormalig RD-adjunct-hoofdredacteur Gerrit Roos (71) is in de nacht van maandag op dinsdag in Zwolle overleden.

Roos werkte van 1974 tot 2014 bij Erdee Media Groep. In de jaren 1986-1997 was hij adjunct-hoofdredacteur, daarna commentator. Hij werkte tot 2009 bij het Reformatorisch Dagblad en vervolgens volledig als coördinator van stichting Draagt Elkanders Lasten.

Theoloog van het hart

Binnen de Gereformeerde Gemeenten was Roos ouderling in Apeldoorn en Kampen, moderamenlid van classis- en synodevergaderingen en lid van de deputaatschappen voor Bijzondere Noden en Israël. Hij was projectleider van de Bijbel met uitleg (BMU).