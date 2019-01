Voor dit gezin komt ruimer kinderpardon net te laat

De Armeense familie Grigoryan is het enige gezin dat nog werd uitgezet toen er al een Kamermeerderheid voor het ruimere kinderpardon was. Terugkeren lijkt lastig, een nieuw bestaan opbouwen onmogelijk.

Radeloos klinkt vader Hovik Grigoryan woensdag aan de telefoon. Het gaat niet goed met hem, zijn vrouw Naira en hun kinderen, Shushan (8), Vrej (5) en Jemma (3). „Helemaal niet goed. De kinderen huilen elke dag. Ze willen terug naar hun vriendjes, naar school. Ze willen een bed.”

Terwijl de vier coalitiepartijen vergaderden over een soepeler kinderpardon, werd het gezin vorige week maandag op het vliegtuig naar Armenië gezet. Dat gebeurde twee dagen nadat het CDA van mening veranderde over het kinderpardon. Het akkoord dat de coalitie dinsdagavond sloot, is goed nieuws voor ruim 600 asielkinderen en hun ouders. Voor de Grigoryans kwam het te laat.

Trouwakte

Het gezin logeert momenteel tijdelijk bij de broer van een vriend. Ze slapen op matrassen op de koude vloer. Buiten is het min 16 graden. „Ik weet niet hoe het moet”, verzucht Grigoryan talloze keren tijdens het gesprek. „We hebben geen huis, geen plek om te blijven, geen geld.” Bovendien lukt het hemniet om paspoorten voor de kinderen aan te vragen. De geboorteakte van zijn in Nederland geboren kinderen blijkt niet helemaal te kloppen. Daarin staat namelijk dat de ouders getrouwd zijn, maar de Armeniërs hadden alleen een traditioneel huwelijk. Trouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland kan niet. Een officiële trouwakte ontbreekt dus.

De Armeense autoriteiten weigeren nu paspoorten voor de kinderen te verstrekken. Daarmee zijn ze illegaal het land en kunnen ze bijvoorbeeld niet naar school of de dokter. „Wat moet ik doen?” vraagt Grigoryan wanhopig.

Illegaal

De Nederlandse advocaat van het gezin in Nederland hoopt alsnog op een oplossing. „Kan dit niet als bijzonder geval gezien worden?” vraagt Mary Grigorjan zich af. Ze is zelf afkomstig Armenië, maar geen familie van de Grigoryans.

Als er mogelijkheden zijn om de familie terug te halen, gaat ze die zeker benutten. „Dit gezin is slachtoffer van de omstandigheden. De rechter en de staatssecretaris hebben de uitzetting niet uitgesteld toen er belangrijke ontwikkelingen gaande waren.” Volgens haar waren ze dan in aanmerking gekomen voor een pardon.

Advocaat Grigorjan heeft nog dagelijks contact met de Armeense familie. Ze weet dat vader Grigoryan al dagen vergeefse pogingen doet om paspoorten te regelen voor zijn kinderen. „Zijn kinderen zijn nu illegaal in Armenië. Ze hebben daar geen veilig en goed bestaan.”

Grigorjan vraagt zich af of ze op korte termijn iets voor de uitgezette familie kan betekenen. Vooralsnog is überhaupt onduidelijk voor welke 630 van de 700 gevallen de regels gaan gelden. „Ik maak mij zorgen om de kinderen die buiten de boot gaan vallen”, zegt de advocaat, die meerdere asielzoekers bijstaat die via de rechter een kinderpardon proberen te krijgen.