Vonnis over doden vrouw en ongeboren kind

De rechtbank in Groningen doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen de 30-jarige Mehari T.M. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn 23-jarige vrouw in de nacht van 27 op 28 februari in hun woning in Leens heeft gedood. Het slachtoffer was tussen de 24 en 28 weken zwanger. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man ook van doodslag op het ongeboren kind en en heeft twaalf jaar cel tegen hem geëist.

Volgens de verdachte kreeg hij tijdens de bewuste nacht ruzie met zijn vrouw over vermeende ontrouw en is er geweld gebruikt. De vrouw is gewurgd, volgens het Openbaar Ministerie bewust. Ook had zij een gebroken neus. De man zegt zich van het gevecht weinig tot niets te kunnen herinneren. Hij was zich niet bewust van de levensvatbaarheid van het ongeboren kind, heeft zijn advocaat betoogd. Dubbele doodslag is daarom niet aan de orde, vindt hij.

T.M., Eritreeër van geboorte, woont sinds 2014 in Nederland. Zijn vrouw kwam in 2017 over vanuit Eritrea. Het gezin, dat al twee kinderen had, was niet bekend bij hulpverlenende instanties. Getuigen hadden de indruk van een gelukkig gezin.