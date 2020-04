‘Volop teken door zomerachtig lenteweer’

Door het warme lenteweer dat voor de komende dagen is voorspeld, wordt in grote delen van Nederland een „zeer hoge” activiteit van teken voorzien. Dat meldt de website NatureToday van Wageningen University.

Een teek is een parasiet die zich - vaak onopgemerkt - in de huid van dieren en mensen boort en zich volzuigt met bloed. Ze leven in hoog gras en tussen bladeren. Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen.

Teken zijn actiever bij hoge temperaturen. De komende dagen kan de temperatuur oplopen tot 20 graden, zo’n vijf graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Tot dusver is het aantal meldingen van tekenbeten vergelijkbaar met een normale seizoenstart. „Het is dus niet zo dat er ineens geen tekenbeten meer gemeld worden door de coronamaatregelen”, aldus NatureToday.