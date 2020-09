Volkskrant mag journalist Arjan Peters ontslaan

De Volkskrant mag van de rechter literair journalist Arjan Peters ontslaan. Peters heeft zich volgens de kantonrechter in Amsterdam weliswaar niet schuldig gemaakt aan „Me too-gedrag”, maar is wel verantwoordelijk voor de verstoorde arbeidsrelatie tussen hem en zijn werkgever.

Peters werd door meerdere vrouwelijke schrijvers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters, wat ongebruikelijk is bij boekbesprekingen waar oordeelsvorming onafhankelijk tot stand moet komen.

De rechter neemt het Peters kwalijk dat hij geruchten over zijn gedrag tegenover zijn werkgever bleef ontkennen. Zo zou hij hebben gezegd dat hij nooit contact had opgenomen met de schrijfsters. Dit is volgens de rechtbank „aantoonbaar in strijd met de waarheid”. De rechter meent dat van DPG Media, de uitgever van De Volkskrant, niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft omdat het vertrouwen in de journalist „volledig weg” is.

DPG Media moet Peters een transitievergoeding van 32.000 euro betalen. Peters laat via zijn advocaat weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. „Van een verstoorde arbeidsrelatie is geen sprake.”