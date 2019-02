Voldoende eten voor dieren van sociale minima in Rotterdam

Iedere twee weken reikt de dierenvoedselbank in Rotterdam 275 pakketten met diervoeding uit aan mensen met een minimuminkomen. Op die manier krijgen honden, katten, cavia’s en konijnen voldoende te eten.

Ferry van der Kaaij (58) begon als vrijwilliger bij een kledingbank. „Toen ik die arme kinderen zag die wat kleren aangetrokken kregen, snapte ik ook dat die kinderen nauwelijks te eten hadden.”

Om die reden stapte Van der Kaaij over naar de voedselbank. „Daar zag ik mensen die een voedselpakket kwamen afhalen, maar nauwelijks iets te eten hadden voor hun hondje.”

Volgens Van der Kaaij –zelf ook een liefhebber van huisdieren– moest er voor beesten waarvoor de honger dreigt, ook iets worden gedaan. „Ik ontdekte dat er in de wijde omtrek van de regio Rijnmond totaal geen voedselverstrekking voor dieren is.”

Daarom richtte hij vijf jaar geleden een voedselbank voor dieren op. De Dierenvoedselbank Rijmond kreeg de wat cryptische naam Okéhor, wat staat voor: Ondersteuning Kind En Huisdier Omgeving Rijnmond. „Als oprichter werd ik meteen ook voorzitter van Okéhor.”

Komen voor de dierenvoedselbank alleen mensen met een inkomen onder het sociaal minimum in aanmerking?

„Ja. Deze mensen worden naar ons verwezen door wijkteams van de gemeente en door sociaalmaatschappelijke organisaties. Wel zijn we iets minder streng in de toelating dan de gewone voedselbank. Het diertje van deze mensen is vaak alles wat ze nog hebben.”

Hoe komt de Dierenvoedselbank Rijnmond aan voer?

„Een sponsor hielp ons de eerste jaren met 6000 euro per jaar. Toen dat stopte, hebben we ons gewend tot dierenwinkels. Die voorzien ons nu voorzien van spullen die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten.

Ook worden we geholpen door de stichting DierenLot. Deze landelijke instelling stelt ons een auto ter beschikking waarmee we spullen kunnen ophalen en opslaan. Verder steunen donateurs ons financieel.”

Waaruit bestaat een voedselpakket voor dieren?

„Dat is echt maatwerk. Het maximum is een pakket voor vier dieren. De meeste mensen hebben alleen maar een kat of een hond, dan wel cavia’s of konijnen. We voeden geen exotische beesten. Helaas kunnen we niet altijd in de volledige verzorging van hun huisdier voorzien.”

Een dierenvoedselpakket afhalen is een gezellige boel?

„Zeker. Onder het genot van een gratis kop koffie of thee praten de mensen met elkaar over hun problemen. Het afhalen is uitgegroeid tot een gezellig samenzijn waarbij ook veel wordt gelachen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.