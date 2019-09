Vloggers Ties en Govert komen weg met boete

De YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep die in Nevada de Area 51 betraden, hoeven niet de gevangenis in. Ze zijn veroordeeld tot het betalen van een boete. Volgens de rechtbank in Las Vegas gaat om een totaalbedrag van ongeveer 4500 dollar. Een woordvoerder zegt dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag terug naar Nederland vliegen.

De twee Nederlanders, de 20-jarige Granzier en de 21-jarige Sweep, waren opgepakt omdat ze waarschuwingsborden negeerden zodat ze een filmpje konden maken van de zwaarbeveiligde Amerikaanse militaire basis. Beide vloggers hebben duizenden abonnees op hun YouTube-kanalen.

Al decennia gaan er geruchten dat er op Area 51 vliegende schotels en buitenaardse wezens worden bewaard.

Nederlandse YouTubers gearresteerd bij Area 51 in VS