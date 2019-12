Vliegverkeer Eindhoven hervat

Op Eindhoven Airport is het vliegverkeer weer opgestart. Dinsdagochtend werden geen vluchten uitgevoerd vanwege dichte mist. Vluchten naar onder meer Londen, Vilnius, Boedapest en Skopje werden geschrapt of liepen vertraging op.

„Zolang het zicht voldoende is, wordt er gevlogen”, meldde de luchthaven rond 13.15 uur. Reizigers krijgen het advies de website van Eindhoven Airport en die van de luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden.

Het KNMI kondigde dinsdagochtend code geel af in verband met de mist in Noord-Brabant. Plaatselijk was het zicht minder dan 200 meter.