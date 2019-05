Vlam VBOK lijkt langzaam te doven

Is er nog toekomst voor de VBOK? Dinsdag bespreken de leden het voorstel van het bestuur om de vereniging te laten opgaan in hulporganisatie Siriz. „Wij zijn bang dat het tij al niet meer te keren is.”

Wordt het opheffen, of toch verzelfstandigen? Op Twitter popte die discussie over de toekomst van de VBOK al even op. Ad de Boer, van 2006 tot 2012 voorzitter van de vereniging, schaarde zich daarbij achter het zittende bestuur dat verder wil met alleen Siriz. Oud-medisch specialist Paul Lieverse, voorzitter van CMF Nederland, een vereniging van christelijke artsen en geneeskundestudenten, kwam met een alternatief en pleit voor het verzelfstandigen van de VBOK.

Op het sociale medium kwamen de twee er niet uit. De Boer laat desgevraagd in het midden of hij dinsdag acte de présence zal geven. „Dat hangt af van nog wat andere verplichtingen en verplichtinkjes”, aldus de oud-voorzitter. Hij is intussen niet van gedachten veranderd. „Integendeel”, laat hij weten, „en ook zonder mij komt het met die besluitvorming helemaal goed.”

Lieverse verzekert dat hij gaat en dan eerst zal aftasten hoe de vlag erbij hangt. „Als het gros van de leden het voorstel van het bestuur meteen omarmt, leg ik me daar dinsdag uiteraard bij neer.”

Kleine speler

Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk, vanwege het interim-wethouderschap van VBOK-voorzitter Marjan Haak-Griffioen in Almere nu eigenlijk hét gezicht van de vereniging, noemt Lieverses voorstel interessant, maar plaatst wel een kanttekening. „Als ik het goed begrijp, wil hij Siriz en de VBOK zo ontkoppelen dat er straks geen cent van de VBOK meer naar Siriz kan gaan. Dat kan, maar Siriz dreigt dan wel een kleine, regionale speler te worden. Willen we dat? Landelijk actief blijven, lukt niet zonder de steun van de achterban.”

Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk. beeld Geerard van Giessel

Eén vooroordeel zegt de bestuurder meteen al te willen wegnemen: dat Siriz zich als zorginstelling alleen nog maar zal toeleggen op de keuzehulpverlening, zonder zich ooit nog te mengen in het politieke of maatschappelijke debat. „Ik ga er zonder meer vanuit dat de christelijke partijen ons zullen blijven uitnodigen voor deskundigenbijeenkomsten in de Tweede Kamer om maar wat te noemen. En op dit moment denkt Siriz op verzoek van het ministerie van VWS mee met de evaluatie van de abortuswet.

Zoutendijk zegt lastig te kunnen inschatten hoe het bestuursvoorstel in de vereniging is geland. Sinds de aankondiging, twee weken terug, kreeg hij een tiental mailtjes. Twee leden zegden op. Van een stormloop is in aanloop naar de dinsdagvergadering bepaald nog geen sprake. Vrijdag had zich nog maar een zestal leden aangemeld. „Mogelijk komen er in het weekend nog wat laatkomers bij”, aldus Zoutendijk.

Eén lid

Is het apathie? Pure onwetendheid? Of is de passie voor de vereniging anno 2019 alleen nog te vinden bij de enkele tientallen nog overgebleven vrijwilligersteams; een betrokkenheid die zich bovendien niet meer in landelijke maar alleen nog in lokale activiteiten vertaalt?

Feit is dat de inkomstenstroom, inclusief donaties en giften, zo’n beetje het enige is dat de afgelopen jaren binnen de VBOK op peil bleef. Het ledenaantal kelderde; van ruim 81.000 in 2009 naar nog zo’n 41.000 nu. De belangstelling voor de algemene ledenvergaderingen is al jaren dramatisch, met 2017 als dieptepunt. Dat jaar kwam slechts één lid opdagen. „Hij werd dan ook extra hartelijk welkom geheten”, rapporteerde de notulist.

Paul Lieverse: Voorstel VBOK-bestuur schudde mij wakker

Het bestuur had aan de op handen zijnde opheffing van de vereniging veel meer ruchtbaarheid moeten geven, zegt Alie de Borst (53) uit Urk. Ze is als voorzitter van het plaatselijke VBOK-vrijwilligersteam al vele jaren betrokken bij onder meer de jaarlijkse VBOK-taartenacties in het vissersdorp. „Nu lijkt het alsof de VBOK-leden die geen bezwaar aantekenen automatisch Siriz-donateur worden, net als bij het nieuwe donorregistratiesysteem.” De Borst gaat dat niet meemaken. Als de VBOK wordt opgeheven, zegt ze Siriz vaarwel. Dinsdag hoopt ze bij de ledenvergadering te zijn.

„Mochten de plannen van het bestuur doorgaan, dan gaat ons team daar niet in mee”, zegt ook voorzitter Anneke Doeze Jager (60) van de VBOK-werkgroep Betuwe. Het team organiseert ieder voor- en najaar kledingbeurzen voor kinderen en volwassenen. Na de oprichting van Siriz in 2010 heeft het even geduurd voordat de nieuwe positie van de VBOK duidelijk werd, blikt Doeze Jager terug. „Helaas is het aantal leden nadien fors gedaald. Op basis van wat we horen in de achterban in deze regio verwachten we nog meer ledenverlies als de VBOK straks helemaal in Siriz verdwijnt.”

Voor een VBOK die zelfstandig doorgaat, met of zonder hulpverleningstaken, willen de Betuwenaren zich aldus Doeze Jager blijven inzetten. „De mogelijkheden daarvoor willen we heel graag onderzoeken. Het zou mooi zijn als daarbij ook wordt gekeken naar wat dan onze taak als vrijwilligers zou kunnen zijn. Maar wij zijn bang dat het tij al niet meer te keren is.”

Ook Doeze Jager hoopt dinsdag van de partij zijn.

Motivatie

Voorzitter Gerry Hoepel (52) van het VBOK-team Kampen/IJsselmuiden noemt het voorstel om de vereniging op te heffen jammer, maar benadrukt dat ze op persoonlijke titel spreekt. „Op deze manier veeg je de vereniging zelf van de kaart, al voor de overheid dat doet. Het voelt alsof het bestuur de VBOK gewoon niet meer overeind wil houden. Zoiets bevordert de motivatie van de vrijwilligers natuurlijk niet.” Ook Hoepel is voornemens dinsdag naar de vergadering te gaan.

Zoutendijk zegt in een reactie dat er zeker nog een aparte bijeenkomst komt waarin „extra aandacht” zal worden besteed aan vragen die bij de vrijwilligers leven. „Maar eerst gaan we zien wat er dinsdag uit de vergadering komt.”