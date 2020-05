Vion wil alle medewerkers herhaald preventief laten testen

Vleesverwerkingsbedrijf Vion wil al haar 12.000 medewerkers meermalig preventief laten testen op het coronavirus. Op die manier kan de vleesvoorziening worden voortgezet en ontstaan in Nederland geen lege schappen.

Zondag werd duidelijk dat 147 van de 657 medewerkers van de vestiging van Vion in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland.

„Wij roepen de GGD en de NVWA op om na deze ervaring in Groenlo alle medewerkers van onze vleesbedrijven en ook die in de rest van de sector in Nederland preventief te testen op het coronavirus. Niet eenmalig, maar meerdere keren, zodat we beter kunnen vaststellen wie besmet is en wie niet en hoe het virus zich ontwikkelt. Ook kunnen we dan direct mensen die besmet zijn in thuisquarantaine laten gaan”, zegt Ronald Lotgerink, directeur van Vion. „Wat ons betreft past het daarbij om gezonde mensen aan het werk te houden, in het belang van de vleesvoorziening van ons land.”

Vion geeft verder aan onmiddellijk aanvullende maatregelen te nemen om besmettingen binnen haar bedrijven in te dammen. Lotgerink: „Wij hebben niets te verbergen. Inspecties bevestigen dat wij voldoen aan die vereiste maatregelen. Naleving en toezicht op onze coronaprotocollen in al onze bedrijven laten dat ook zien. Die zullen wij openbaar maken. Desondanks wordt een flink deel van onze mensen besmet, zonder dat zij gezondheidsklachten hebben. En niemand weet waarom. Toch hebben wij besloten om aanvullende maatregelen te nemen terwijl het onderzoek loopt.”

Een van de maatregelen die het vleesverwerkingsbedrijf neemt is het verder verlengen van de werktijden, om zo de kans op onderling contact tussen groepen medewerkers verder te verkleinen.

Nog niet alle medewerkers van de vestiging in Groenlo hadden zich dit weekeinde bij de GGD gemeld. Inmiddels is dat wel gebeurd. „Wij vinden het ongewenst wanneer medewerkers onvoldoende bereikbaar zijn of niet reageren. In deze crisis past gezamenlijk optrekken”, zegt Lotgerink.

Landbouwminister Carola Schouten zei eerder maandag dat slachterijen hun werknemers beter moeten beschermen tegen het coronavirus. Uiterlijk dinsdagavond moeten zij plannen overleggen, anders dreigt ze de inspecteurs van de NVWA terug te trekken. Dat zou betekenen dat de slachthuizen dicht moeten.