Vijftien bekeuringen bij trouwstoet Rotterdam

De politie heeft vrijdag vijftien bekeuringen uitgedeeld aan deelnemers aan een trouwstoet op de Kralingse Plaslaan in Rotterdam. De boetes van in totaal bijna 5000 euro zijn uitgedeeld voor onder meer asociaal en gevaarlijk rijgedrag.

De politie meldde dat acht bestuurders een bekeuring kregen voor het parkeren op de stoep. Ook gingen deelnemers aan de stoet toeterend stilstaan op de rijbaan. Verder deelde de politie bekeuringen uit voor te hard rijden en het gooien van afval uit het raam van een auto.

Eerder deze week schreef burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad dat het melden van een trouwstoet vanaf 1 januari 2020 verplicht is in Rotterdam. Wie dat niet doet of zich niet houdt aan de voorschriften, riskeert een geldboete.

In de brief schreef Aboutaleb dat trouwstoeten niet meer in gesloten formatie mogen rijden. Ook moeten ze zich aan de verkeersregels houden en mogen er geen wegen worden afgezet of geblokkeerd.