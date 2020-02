Vier verdachten schietincident Amsterdamse parkeergarage

De Amsterdamse politie heeft drie mannen opgepakt in verband met het schietincident in een Amsterdamse parkeergarage op 15 juni. Eén vrouwelijke verdachte meldde zich zelf bij de politie en is op vrije voeten gesteld. Een 27-jarige man raakte zwaargewond bij het schietincident aan het Schollenbrugpad in Amsterdam-Oost.

De vrouw (32) meldde zich eind januari bij de politie nadat opsporingsprogramma’s aandacht hadden besteed aan de zaak. De politie hield een week later op 5 februari een 29-jarige man uit Rotterdam, een 40-jarige inwoner uit Maasluis en een 39-jarige Belg aan. De politie meldde de aanhoudingen niet eerder in belang van het onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.

De vrouw blijft verdachte. De drie mannen zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten vast. Bij één van hen is een vuurwapen aangetroffen tijdens een doorzoeking. Bij welke verdachte dat is gebeurd, wil de politie niet zeggen. De politie vermoedt een verband tussen het schietincident en drugshandel maar laat de vraag of de verdachten bekenden van de politie zijn, ook onbeantwoord.