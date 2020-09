Vier arrestaties wegens ontvoering

De politie heeft op de A16 bij Zevenbergschen Hoek (Noord-Brabant) vier verdachten van ontvoering gearresteerd en een slachtoffer dat zei te zijn mishandeld bevrijd.

Agenten zagen dinsdagmiddag een auto met een Spaans kenteken rijden en wilden die controleren. De auto met vijf inzittenden werd bij een tankstation tot stilstand gebracht. Een van hen bleek gewond en vertelde dat hij door de andere inzittenden was mishandeld.

De agenten vermoedden dat hij door het viertal was ontvoerd. De vier mannen werden aangehouden. De mannen zijn in de leeftijd van 24 tot en met 51 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Bergen op Zoom was geslagen en diverse keren gestoken. De man werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.