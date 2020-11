VGS vraagt voorbede voor reformatorisch onderwijs

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) heeft kerkenraden opgeroepen tot voorbede voor het reformatorisch onderwijs.

De besturenorganisatie vraagt in een vrijdag verzonden brief voorbede voor „onze reformatorische scholen, de leerlingen, de docenten en de bestuurders, dat we getrouw mogen blijven aan het woord van God.”

Daarnaast roept de organisatie op te bidden voor de overheid, voor minister Slob in zijn moeilijke positie, voor de politieke partijen die het reformatorisch onderwijs niet welgezind zijn en voor de SGP-fractie in hun verantwoordelijke taak.

Aanleiding voor het verzoek vormde de commotie over de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen en de vrijheid van godsdienst en van onderwijs. De VGS verwacht dat de discussie over de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst opnieuw zal oplaaien.

Dat we reformatorisch onderwijs mogen hebben is een groot goed, maar ook een onverdiende zegen, stelt de VGS in de brief. „Zien we alle ontwikkelingen met lede ogen aan of brengt het ons op de rechte plaats?”