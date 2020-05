VGS bepleit miljoenen extra voor onderwijs

De komende kabinetsperiode moeten er honderden miljoenen euro’s extra beschikbaar komen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Dat stelt de reformatorische schoolbesturenorganisatie VGS in reactie op een rapport van adviesbureau McKinsey & Company, gemaakt in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

In het rapport staat dat er in 2021 jaarlijks 700 miljoen euro extra naar het zogenaamd funderend onderwijs moet. Dat bedrag moet in 2025 oplopen naar structureel 1,5 miljard euro. Het extra geld is onder andere nodig om het lerarentekort te verkleinen en de werkdruk te verlagen.

De VGS wijst erop dat het budget voor materiële instandhouding al jaren te laag is. Het Rijk trok in 2019 1,7 miljard extra meer uit voor het onderwijs dan in 2009. Toch zijn de totale uitgaven tussen 2009-2019 per saldo nauwelijks gestegen, omdat gemeenten door bezuinigingen 1,9 miljard minder aan het onderwijs uitgeven dan tien jaar geleden.

De VGS is kritisch over de suggestie voor meer centrale aansturing van het onderwijs. De koepelorganisatie wijst het samenvoegen van kleine scholen af.