Vgg Kruiningen mag kerk bouwen

De vrije gereformeerde gemeente (vgg) Kruiningen mag starten met de bouw van een kerk. De gemeenteraad van Reimerswaal nam dinsdagavond een bestemmingsplanwijziging aan die de bouw van de kerk mogelijk maakt.

Bouwcommissielid Huib Knulst zegt „enorm blij” te zijn met de vergunningverlening. „Het heeft lang geduurt, maar we kunnen van start. Mooi is dat de gemeenteraad unaniem vóór de plannen stemde.”

De kerkelijke gemeente hoopt in september van 2020 diensten in het nieuwe gebouw te kunnen beleggen. „We zijn al helemaal klaar voor de bouw. In de eerste week van december gaan de heipalen de grond in en worden de funderingen en vloeren gelegd”, aldus Knulst. „In januari volgt het staalwerk en in februari worden de muren opgemetseld. Tegen de zomer moet de bouw zijn afgerond.”

Om de bouw zo snel mogelijk van start te laten gaan, is de loods die op het perceel stond, in de afgelopen maand afgebroken.

Stikstof

De bestemminsplanwijziging heeft een aantal maanden op zich laten wachten, onder andere vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei van dit jaar.

Om problemen voor te zijn, liet de kerkelijke gemeente een onderzoek uitvoeren, met vertraging tot gevolg. Volgens de uitslag van het onderzoek levert de kerkbouw geen stikstofoverschrijding op voor de nabijgelegen natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.

De raad van Reimerswaal zou al op 27 augustus stemmen over het bestemmingsplan. Dat ging niet door, omdat er die maand te weinig agendapunten voor een raadsvergadering zouden zijn. In september besloot de gemeente de stikstofproblematiek voor te willen zijn en moest eerst onderzoek gedaan worden.

De vgg ontstond eind 2017 na een scheuring in de gereformeerde gemeente van Kruiningen.