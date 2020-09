‘Verwarring over coronamaatregelen zorgt voor urgentie’

Het is helemaal niet zo erg dat er opnieuw verwarring is over coronamaatregelen die maandagavond zijn aangekondigd. Doordat er verwarring is over welke maatregelen nu op landelijk en regionaal niveau gaan gelden, praten mensen er veel over en dat vergroot het gevoel van urgentie. „De aanpak is misschien niet optimaal, maar iedereen snapt nu wel weer dat het noodzakelijk is dat er maatregelen genomen worden”, zegt Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep, een communicatie-adviesbureau voor bestuurders en overheid.

Volgens Stamsnijder is de bestrijding van de coronacrisis „te complex” om dat allemaal „in een praatje van een half uur” uit te leggen. „Iedereen wil zijn eigen boodschap op maat horen. Maar dat gaat natuurlijk niet, je kunt niet 17 miljoen mensen tegelijk tevreden stellen. En daarbij zijn Nederlanders eigenwijs, ze kiezen toch weer hun eigen invulling. Daarom geef ik het kabinet het voordeel van de twijfel. Zij weten ook niet of zo’n televisieoptreden werkt, maar het helpt in elk geval wel. De exacte invulling komt dan in de dagen daarna wel.”

Communicatiedeskundige Charles Huijskens is het helemaal niet met Stamsnijder eens. Volgens hem moet het kabinet ophouden met „gedogen” en „polderen”. „Kap nou eens met die regio’s en stel landelijke, handhaafbare regels op. Zodat iedereen weet waaraan hij zich moet houden. En wie het niet doet krijgt een bekeuring. Het is onaanvaardbaar dat burgemeester Halsema van Amsterdam met extra regels voor regio’s komt, direct nadat de minister-president heeft gezegd dat de coronaregels weer landelijk gaan gelden. Zo raken we allemaal in de war.”

Volgens Huijskens blijft het coronabeleid te vaag: „Zoals over die mondkapjes, dat moet echt afgelopen zijn. Doe het wel of doe het niet. Als iedereen weet wat verplicht is, hoef je ook niet bang te zijn voor agressie aan de deur, dan is het gewoon duidelijk.”