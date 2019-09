Vertrouwen agent in politiek en korpsleiding is weg

Politiemensen zijn het geweld van doorgedraaide burgers spuugzat, maar hebben weinig vertrouwen in de aanpak van korpsleiding en politiek. Dat melden meerdere politiebronnen en het blijkt ook uit uitermate felle reacties van agenten op intranet, het interne communicatiekanaal van de Nationale Politie die zijn ingezien door De Telegraaf.

Politievakbond ACP herkent het onbehagen, vertelt vicevoorzitter Erwin Koenen. "Er is heel veel onvrede over de organisatie en de leiding", zegt hij. Jan Struijs van vakbond NPB kreeg naar aanleiding van het Rotterdam-incident alleen al 80 tot 90 mailtjes van collega’s die gefrustreerd zijn over de politiek. „Het vertrouwen dat je écht wordt geholpen is weg. Dit leeft enorm binnen het korps." Korpschef Erik Akerboom zegt dat hij de frustratie van collega’s ’kent, herkent en deelt’.