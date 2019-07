Veroordeling Willem Holleeder: monsterklus Justitie beloond

Een klinkende zege voor Justitie. Dat is de veroordeling van Willem Holleeder donderdag voor alle moorden waarvoor het OM hem aanklaagde.

Muisstil is het op 22 november 2018 op de publieke tribune van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. „Je bent een laffe hond, een menselijke sloopkogel”, krijgt Willem Holleeder te horen. De woorden komen uit de mond van Carolien van der Bijl, een zus van kroegbaas Thomas van der Bijl. Die werd vermoord in 2006, terwijl hij aan het stofzuigen was in zijn café De Hallen in Amsterdam. „Ik ga ervan uit dat je de straf krijgt die je verdient en dat je nooit meer de Westertoren zult zien”, zegt de vrouw tegen Holleeder, zo staat opgetekend in het recent verschenen boek ”Moord, macht en angst. Het proces-Holleeder” van Peter Elberse en Eric Panhuis.

Indruk

Ook de slachtofferverklaring van April van der Bijl, dochter van de doodgeschoten kroegbaas, maakte indruk tijdens die procesdag in november 2018. Zij was er, net als haar tante Carolien, van overtuigd dat Willem Holleeder achter de moord zat. „Ik was achttien. Op een gegeven moment zei hij (Thomas van der Bijl, JV) tegen me: „Meid, als ik word vermoord, dan heb Willem het gedaan.” Ik zei nog: „Pap, doe niet zo gek.” Toen was hij ineens dood. En alles was kapot.” Snikkend in de rechtbank: „Het liefst vlieg ik hem (Holleeder, JV) aan. Ik ben zó kwaad, zó kwaad.”

Zeer tevreden

Hoewel ze er hun vader niet mee terugkrijgt, zal de familie van de geliquideerde kroegbaas vermoedelijk zeer tevreden zijn met het vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Holleeder kreeg donderdag immers levenslang voor onder meer de moord op kroegbaas Van der Bijl, die zelf ook in het criminele milieu zat.

De rechters vinden dat er voldoende bewijs is dat Holleeder Van der Bijl heeft laten ombrengen. Enkele jonge, onervaren schutters zijn daarvoor al veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Dino Soerel, de rechterhand van Holleeder, is al eerder veroordeeld tot levenslang, ook voor zijn betrokkenheid bij de moord op Van der Bijl. Dat Soerel voor de rest van zijn leven achter slot en grendel zit, kan voor een belangrijk deel op conto worden geschreven van kroongetuige en moordmakelaar Fred R. Die begeleidde de schutters die Thomas van der Bijl vermoordden. Justitie gaat ervan uit dat de kroegbaas moest boeten voor het feit dat hij met de politie praatte.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde Holleeder donderdag ook voor moord in november 2005 op de criminele vastgoedman Kees Houtman. Hij werd voor zijn woning in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten door twee huurmoordenaars. Dat betreft Jesse R. (hij kreeg levenslang) en Peter la S. Die laatste kreeg acht in plaats van zestien jaar cel, omdat hij optrad als kroongetuige.

Cor van Hout

Eerder al was Holleeder –alias de Neus– veroordeeld voor afpersing van Houtman. Weduwe Maria Houtman, die de moed bij de politie getuigenverklaringen af te leggen tegen Holleeder, zal vermoedelijk genoegdoening ervaren.

Justitie zal opgetogen zijn over de veroordeling van Nederlands bekendste misdadiger. In alle zaken trok Justitie aan het langste eind. De rechter acht Holleeder ook schuldig aan bijvoorbeeld het beramen van de moord op Cor van Hout, ooit kompaan van Holleeder. In die zaak leek het bewijs niet voor het oprapen.

Hoger beroep

Zo’n zestig zittingsdagen duurde het megaproces tegen de Neus. Het was een heksentoer om getuigenverklaringen tegen Holleeder in het geweer te kunnen brengen. Illustratief is de vrees van Peter la S., een van de kroongetuigen die belastend verklaarde over Holleeder. Uit vrees voor represailles wilde La S. jarenlang dat zijn getuigenissen tegen Holleeder in een kluis bleven liggen.

De zaak is nog niet definitief ten einde. Zijn raadslieden tekenen hoger beroep aan, bleek donderdagmorgen kort na het vonnis.

Monsterklus Justitie beloond