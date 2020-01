Veroordeelde trekt bekentenis in zaak Arnhemse villamoord in

Een van de veroordeelden in de zaak van de zogenoemde Arnhemse villamoord zegt een valse bekentenis te hebben afgelegd. In een interview met KRO-NCRV zegt Ömer Arisoy dat hij onder druk van de politie heeft bekend dat hij betrokken was bij de moord. Zijn bekentenis was een belangrijke grond voor de veroordeling van hem en acht andere verdachten tot gevangenisstraffen van vijf tot twaalf jaar.

De zaak draait om de moord in 1998 op een 63-jarige vrouw in Arnhem. Zij werd in haar villa overvallen terwijl zij een 33-jarige vriendin op bezoek had. De mannen dwongen de vrouwen op bed te gaan liggen en schoten hen door het hoofd. De 63-jarige overleed, de andere vrouw raakte zwaargewond. De overvallers maakte een paar bankpasjes en een portemonnee buit.

Acht van de negen veroordeelden hebben altijd ontkend dat ze iets met de moord te maken hadden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad stelde in september vorig jaar al dat er mogelijk grote fouten zijn gemaakt in de zaak. DNA-sporen en vingerafdrukken die in de villa zijn aangetroffen moeten opnieuw worden onderzocht, wat kan leiden tot heropening van de zaak.

De Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) constateerde eerder dat twee veroordeelden in verhoren door de politie mogelijk zo ernstig onder druk werden gezet dat ze een bekennende verklaring aflegden. Die bekentenis werd door de politie bovendien ‘op relevante onderdelen gevoed’ met kennis die alleen een dader kan weten, schreef de ACAS.

In de documentaire ‘De villamoord’ (NPO2, 15, 16 en 17 januari om 22.15 uur) zegt de advocaat van Arisoy dat hij een herzieningsverzoek gaat indienen. Arisoy, die zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, zegt: „De echte dader loopt al twintig jaar rond. Ik wil de anderen en mezelf hun eer teruggeven.”