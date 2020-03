Verloskundige: Beperk kraamvisite tot een minimum

Corona zette de kraamzorg al op de kop, maar er hangen meer veranderingen in de lucht. Een thuisbevalling wordt standaard, mogelijk kan niet elk pijnstillend middel meer worden gegarandeerd en moet de kraamvisite wegblijven.

Natuurlijk, bij een bevalling komt verloskundige Lianne van Appeldoorn (29) nog steeds. Maar daarvoor en erna beperkt de verloskundige het contact met (aanstaande) moeders tot een minimum. „Wat we normaal in de praktijk doen, gaat nu telefonisch. En noodzakelijke ontmoetingen, zoals controles, houden we zo kort mogelijk.”

Het is ook niet meer toegestaan dat manlief meekomt naar de twintigwekenecho. „Diverse vrouwen waren in tranen toen ik hun dat vertelde. Gelukkig is het mogelijk om te videobellen. Als het hartje van de baby voor het eerst is te horen, adviseer ik moeders dat op te nemen. Maar video vervangt natuurlijk nooit de echte aanwezigheid.”

Volgens de verloskundige lijkt het een kwestie van tijd voordat de thuisbevalling geadviseerd wordt, tenzij er een medische indicatie is om in het ziekenhuis te bevallen. Wanneer de aanstaande moeder of een huisgenoot van haar klachten heeft die kunnen duiden op corona, wordt de aanstaande kraamvrouw direct verwezen naar de gynaecoloog. „Wij gaan er niet meer heen omdat er voor ons onvoldoende beschermende pakken zijn.” Ook aan alcohol en paracetamol hebben Van Appeldoorn en haar collega’s een chronisch tekort.

Na de bevalling bezoekt Van Appeldoorn nog eenmaal de kersverse moeder. De kraamverzorger staat er veel meer alleen voor, erkent de verloskundige. Gaat het goed met moeder en kind, dan beperkt Van Appeldoorn zich tot telefonische visite en videobellen.

De verloskundige maakt zich zorgen over wat er mogelijk nog komen gaat. De kans bestaat dat de mogelijkheden voor een ruggenprik binnenkort veranderen. „Het kan al op korte termijn zo zijn dat de anesthesist dat niet meer kan doen omdat hij ergens anders in het ziekenhuis dringender nodig is.” Problemen vreest Van Appeldoorn ook als ze straks toch moeders moet helpen bevallen die mogelijk corona hebben. „Er zijn kraamzorgorganisaties die dan geen zorg meer leveren. Ik moet dan tijdens de bevalling op een andere manier assistentie regelen.”

RST-kraamverzorgende Janine van Dijke (25) begon afgelopen zondag in een gezin waar het eerste kind werd geboren. Voor de kersverse moeder was het nieuwe coronavirus een ver-van-haar-bedshow. Dat veranderde toen Van Dijke haar meedeelde dat kraambezoek beperkt welkom is, dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden en dat opa en oma hun kleinkind niet mogen vasthouden. Per dinsdag moest de Montfoortse vertellen dat er helemaal geen kraambezoek mag komen zolang de kraamverzorgende in huis is en tijdens de kraamtijd slechts één persoon per avond.

Dat was even slikken, zegt Van Dijke. „Want kraamouders willen natuurlijk niets liever dan hun kind aan de buitenwereld laten zien. Ik wees erop dat de richtlijnen er zijn met het oog op hun veiligheid, die van de baby en van mezelf. Kraamverzorgenden gaan ’s avonds weer naar hun eigen huizen en beginnen volgende week weer in een nieuw gezin. Gezondheid gaat dan voor. Natuurlijk waren de ouders teleurgesteld, maar ze begrepen het.”

De afgelopen dagen had Van Dijke de verloskundige al een keer dringend nodig, want videobellen volstond niet. „Gelukkig hadden we op de dag van de bevalling daarover goede afspraken gemaakt.”

Van Dijke denkt dat kraambezoek binnenkort helemaal niet meer mag. Verloskundige Van Appeldoorn pleit daarvoor. „Hoe akelig het ook is: wij adviseren om minimaal bezoek te ontvangen. De gevolgen van het nieuwe coronavirus zijn nog niet te overzien en een baby is kwetsbaar.”