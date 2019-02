Verhuizing 747 Corendon „lastige klus”

Precies om 22.30 uur dinsdag geeft Corendon-oprichter Atilay Uslu het startschot voor de verhuizing van een Boeing 747 van Schiphol naar de tuin van het grootste hotel van Nederland in Badhoevedorp. De operatie neemt drie volledige nachten in beslag.

De tocht die de volledig gestripte jumbojet maakt op een zelfrijdende trailer van transportbedrijf Mammoet is hemelsbreed kort, maar zit boordevol hindernissen. Met rijplaten wordt een tijdelijke weg aangelegd, sloten worden gedempt, hekken weggehaald en bruggen gebouwd. Het grootste obstakel is vrijdagnacht de passage over de A9, die snelweg wordt ook enige tijd afgesloten.

„Ik zal echt zo blij zijn als het toestel in de tuin van ons Corendon Village Hotel staat”, verzucht Uslu. Anderhalf jaar geleden leek het zo’n goed idee: Een van de grootste passagierstoestellen als eyecatcher bij het hotel zetten. Inmiddels blijkt het een erg lastige en dure klus, zegt Uslu. „We hebben met 22 instanties moeten overleggen, het bouwen van het hotel zelf met 680 kamers was makkelijker.”

Het vliegtuig wordt in drie etappes verplaatst. Dinsdagnacht gaat het toestel via de Zwanenburgbaan naar de rand van de luchthaven. Daarna blijft de 747 twee dagen stilstaan zodat de rijplaten verplaatst kunnen worden. Zaterdag volgt de A9, zondagnacht is er nog vier uur nodig om het gevaarte op de de krappe plek naast het hotel te krijgen.