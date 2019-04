Vergissing bij levering zand door Vink

Het Barneveldse bedrijf Vink zegt een „menselijke fout” te hebben gemaakt bij de levering van zand dat in 2015 in Veenendaal is gebruikt voor kerkelijk gebouw De Poster. De gemeente Veenendaal betichtte Vink eerder van „zeer laakbaar” handelen.

Het zand van Vink is toegepast bij bodemsanering en bodemverbetering. Aan de gemeente Veenendaal was gemeld dat er schone grond zou worden geleverd uit recreatieplas Zeumeren bij Barneveld. Eind vorig jaar bleek echter dat het zand afkomstig was van een grote partij mogelijk vervuilde grond die volgens de Gelderse Omgevingsdiensten niet conform de regels was gekeurd en daarom in haar geheel „niet toepasbaar” was. Over die grond ontstond grote deining toen het tv-programma Zembla onthulde dat een deel daarvan was gestort in de woonwijken Eilanden-Oost en Veller in Barneveld.

„We hebben verkeerde informatie gegeven over de herkomst van het zand”, zegt woordvoerder Jaap Kevelam van Vink. „Aan de voorkant is de melding gedaan dat het zand uit Zeumeren zou komen. Op het moment dat het zand getransporteerd moest worden, waren ze net die andere partij aan het laden. Daarvan is toen ook zand naar Veenendaal gereden. Binnen ons bedrijf is niet goed gecommuniceerd. Degene die de melding deed, heeft die niet goed doorgegeven aan degene die het transport moest verzorgen.”

Op de zandkwaliteit is volgens Kevelam niets aan te merken. „Bij het bodemonderzoek in Veenendaal is de stof styreen, waar het bij Zembla om ging, niet aangetroffen. Wel vond het onderzoeksbureau stoffen die voor de sanering al in de omgeving aanwezig waren.”

Onvoldoende

Vink begint een juridische procedure tegen het bureau Royal HaskoningDHV uit Amersfoort, dat onderzoek deed naar het in Barneveld toegepaste zand en daarbij styreen aantrof in de straat Ternate in Eilanden-Oost. Volgens de onderzoekers is die giftige stof „eenduidig te relateren” aan de omstreden partij grond van de Barneveldse zandleverancier.

Vink vindt echter dat zij dat in hun rapport onvoldoende onderbouwen en geen rekening houden met vermenging met ander zand. „Van Royal HaskoningDHV kregen we geen afdoende antwoord op onze vragen, daarom gaan we dat bureau nu dagvaarden”, aldus Kevelam.