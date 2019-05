Vereniging Op weg met de ander houdt 25e familieontmoetingsdag

Een stukje hemel op aarde. Zo ervoer Jenneke Wolvers de reacties op het Bijbelverhaal tijdens een familieontmoetingsdag van de vereniging Op weg met de ander. Zaterdag vindt in Veenendaal de 25e editie van deze dag plaats.

Ze werd erdoor geraakt. De eerste keer dat ze de jaarlijkse familieontmoetingsdag bezocht, in mei 2011. „Mensen met een verstandelijke beperking reageerden op de Bijbelvertelling over Jezus’ liefde”, herinnert Jenneke Wolvers zich. „Ze vertelden wat de Heere Jezus voor hen betekent en hoe goed Hij voor hen zorgt.”

Juni 2011 ging Wolvers aan de slag als stafmedewerker van Op weg met de ander, een christelijke vereniging op gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking.

Jenneke Wolvers, stafmedewerker van Op weg met de ander. beeld RD

Vaste onderdelen

Ze is nauw betrokken bij de organisatie van de familieontmoetingsdag. „Bezoekers met een verstandelijke beperking staan dan centraal. We stemmen het programma op hen af. Daarnaast zorgen we dat familieleden aan hun trekken komen.”

Mensen met een beperking hechten aan herkenbaarheid. Daarom bestaat de dag vooral uit vaste onderdelen.

In de ochtend luisteren alle bezoekers naar een Bijbelverhaal en zingen ze liederen. ’s Middags staat ontspanning centraal, zoals een huifkartocht, snoezelen, sporten of knutselen.

„Voor mensen met een laag niveau is de ochtend best pittig. Snoezelen brengt hen ontspanning. Anderen gaan koekjes bakken of praten in een gespreksgroep na over het Bijbelverhaal en brengen daarbij hun geloofsvragen ter sprake.”

Een familieontmoetingsdag voor mensen met een beperking en hun familie van de vereniging Op weg met de ander. beeld RD, Anton Dommerholt

Mantelzorg

Voor familieleden van de mensen met een beperking had Wolvers de eerste jaren een lezing in petto, onder andere over mantelzorg.

„Zij gaven echter aan vooral behoefte aan ontspanning en lotgenotencontact te hebben. Daarom zetten we bijvoorbeeld oud-Hollandse spelen op het programma. Morgen geeft boswachter Frederik Bunt een fotopresentatie over kroondomein Het Loo.”

Feestelijk tintje

Het programma van de 25e familieontmoetingsdag bevat veel vertrouwde onderdelen. Zo houdt ds. A. Bloemendal uit Ederveen een Bijbelvertelling over het dagthema ”Ik ben het licht”.

De dag krijgt een feestelijk tintje. „We zingen een danklied. Bezoekers kunnen gratis een suikerspin halen en we onthullen het nieuwe logo van de vereniging.”