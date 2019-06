Verdachten neersteken leerling Wartburg College aangehouden

Op het Wartburg College in Rotterdam, locatie Revius, is donderdagmiddag een 16-jarige jongen neergestoken. Hij is na een bezoek aan het ziekenhuis inmiddels weer thuis, aldus Richard Toes, voorzitter van het college van bestuur. De verdachten zijn aangehouden.

De politie heeft de verdachten, uit Capelle aan den IJssel, thuis aangehouden. Volgens de politie zou er ook geslagen zijn met knuppels.

Agenten van @teamparaatheid hielden vanmiddag drie jongens aan na een vechtpartij dat ontaarde in een #steekincident op schoolplein #PresidentRooseveltweg #Rotterdam. Onderzoek is in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. https://t.co/cOvwMXLhh2 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 20 juni 2019

Het slachtoffer was betrokken bij een vechtpartij op het Wartburg College aan de President Rooseveltweg. „Rond 13.00 uur kwam er een grote groep jongeren van een andere school het plein op. Omdat het net pauze was, stond het plein vol met leerlingen.” Een van de leerlingen van het Revius wordt in zijn zij gestoken. Aanwezige pleinwachten slaan meteen alarm en bellen de politie. Daarop trekt de groep –vijftig man sterk– de wijk in.

Het 16-jarig slachtoffer wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Toes is de verwonding „beperkt.” „Het was een messteek, dus dat is natuurlijk niet goed. Maar de leerling is gelukkig niet levensgevaarlijk gewond. Er zijn geen vitale delen geraakt.” Inmiddels is de leerling weer thuis, zo laat zijn vader Toes weten.

video

De bestuurder „heeft vermoedens” van welke school de rivaliserende groep afkomstig is, maar houdt die liever voor zich. „We moeten nog contact opnemen met de school.” Volgens Toes gaat het om een „georganiseerde vechtpartij.” In de dagen voor de steekpartij ontstond er een vete tussen het Revius en een andere school in Rotterdam. „Onderweg van huis naar school of andersom zochten de leerlingen ruzie met elkaar. Daar ontstond al wat duw- en trekwerk.”

Geschrokken

De leerlingen op het Reviuscollege zijn „erg geschrokken”, vertelt Toes. „De groep kwam vrij plotseling het plein oprennen. Het leek wel een overval.” Eén leerling ging hyperventileren; die werd meteen meegenomen in de ambulance. Ook op de docenten heeft het incident grote impact. „Vanmiddag zijn we met collega’s bijeen geweest. Er was gelegenheid om vragen te stellen, de locatiedirecteur las uit de Bijbel en deed een gebed.” Vrijdagochtend zal een soortgelijke bijeenkomst met de leerlingen plaatsvinden.

Vanwege de veiligheid moesten de leerlingen een tijdlang in hun lokalen blijven. Rond 15.00 uur gaf de politie de school vrij en mochten ze weg.

Agenten zijn nog op zoek naar de dader, die er vandoor is gegaan.