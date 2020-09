Verdachten kunstroof Leerdam vluchtten op scooter

Twee verdachten van de roof van het schilderij ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals zijn vorige week waarschijnlijk op een scooter over de Lingedijk in Leerdam weggevlucht. Het werk werd in de nacht van dinsdag op woensdag vorige week gestolen uit het museum Het Hofje van Aerden in Leerdam. Daar werd midden in de nacht ingebroken.

Op camerabeelden is te zien dat de duopassagier van de scooterrijders „iets groots” bij zich had, vermoedelijk het schilderij met een geschatte waarde van 15 miljoen euro. De camera legde het tweetal op de scooter tweemaal vast, zowel op de heen- als op de terugrit.

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd dinsdagavond verder gemeld dat er een driedelige ladder is gevonden die al weken voor de inbraak in een parkje naast het museum heeft gelegen. De politie houdt er rekening mee dat die ladder bij de inbraak is gebruikt en wil weten of er iemand iets van de aangetroffen ladder weet.

Ook werd bekendgemaakt dat de daders waarschijnlijk via een oranje spanband, vastgebonden aan een vlaggenmast, de stadsmuur bij het museum zijn afgedaald, met in hun bezit het geroofde schilderij.

De politie kwam vorige week direct naar het museum toen het alarm afging, maar toen bleken de daders al vertrokken. Ze hadden de achterdeur geforceerd en doelgericht de Frans Hals van de muur gehaald.

Het is de derde keer dat het doek in handen van inbrekers is gevallen. In 2011 en 1988 werd de ‘Twee lachende jongens’ eveneens gestolen, de eerste keer tegelijk met het doek ‘Bosgezicht met bloeiende vlier’ van Jacob van Ruisdael. De doeken waren toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.