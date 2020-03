Verbetering: Moedermelk wordt schoner en kan gerust worden gegeven

Moedermelk is deze eeuw flink schoner geworden. De vloeistof bevat minder van de chemische stoffen die worden gemeten dan vroeger. Moedermelk kan gerust worden gegeven. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Geen van de stoffen die wel werden aangetroffen, levert een risico op voor zuigelingen.

Volgens RIVM-onderzoeker Anton Rietveld zijn de gemeten stoffen in deze eeuw per decennium ongeveer gehalveerd. Deze uitkomst betekent dat we er allemaal een beetje gezonder op worden, aldus de wetenschapper tegen het ANP. De babymelk is eigenlijk vooral onderzocht omdat het een goede graadmeter is voor de aanwezigheid van de stoffen in het milieu en in het menselijk lichaam.

„Internationale verdragen om deze stoffen te verbieden of alleen onder strenge voorwaarden toe te staan lijken te werken”,aldus het RIVM. De daling van de hoeveelheden persistente organische stoffen (POP’s) blijkt uit monsters die het RIVM in 2014 verzamelde en in de twee jaar daarna zijn onderzocht door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.

De stoffen zijn vooral afkomstig uit industrie en uit bestrijdingsmiddelen. De WHO verricht al sinds 1976 wereldwijd metingen naar POP’s in moedermelk, daarbij geholpen door het RIVM. Dat pleit ervoor dat er blijvend wordt gemeten.

Mensen zullen volgens Rietveld namelijk waarschijnlijk nog lang, met voedsel en vanuit het milieu, kleine hoeveelheden aan POP’s binnenkrijgen. De in principe giftige stoffen breken erg langzaam af en hopen zich in al die tijd toch op in het lichaam.

De positieve onderzoeksresultaten nemen volgens het RIVM dan ook niet weg dat het uiteindelijk streven moet zijn de blootstelling aan deze stoffen uit te bannen.

Er is ook gekeken naar aanwezigheid van tien vormen van PFAS, dat onder meer in anti-aanbakpannen zit. Het maakt deze en andere producten waterafstotend, vuilafstotend en hittebestendig, maar zit inmiddels ook veel in de grond.

Alleen de PFAS-stof PFOS is in moedermelk gevonden, maar ook in ongevaarlijke mate. Of ook deze stof in hoeveelheid afneemt, is niet bekend, omdat de aanwezigheid ervan pas korter wordt gemeten.