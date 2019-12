Verbale agressie treft helft werknemers COA

Ruim de helft van alle medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in de afgelopen twee jaar een of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag door bewoners van asielzoekerscentra (azc’s). Daarbij gaat het onder meer om schelden, intimidatie en bedreiging. Ook zegt zeker een kwart van het personeel dat het in de laatste twee jaar te maken heeft gehad met ongewenst gedrag door collega’s.

Dat blijkt uit een onderzoek van het COA naar de psychosociale belasting van het personeel. 61 procent van de medewerkers heeft meegedaan aan het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vier op de vijf medewerkers graag naar het werk gaat. Verder heeft ruim drie kwart van de medewerkers laten weten dat ze het werk emotioneel goed aankunnen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wil het COA maatregelen nemen om het klimaat voor de medewerkers te verbeteren. In de aanloop daarnaartoe worden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en besproken met alle medewerkers.