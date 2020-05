„Veel vraag naar stiekeme knipbeurt”

Na een week vol verwarring sloot kapper Arie de Raad (50) uit Sliedrecht op 24 maart de deuren van zijn herenkapperszaak. In goed overleg stopten zijn twee parttime medewerksters; zelf ging de kapper van vijftig werkuren per week naar nul. Hij popelt om aan de slag te gaan. „Dat moet dan wel op een veilige manier kunnen.”

Vrijwel iedere dag wordt hij wel door een klant benaderd of aangesproken met de vraag of het niet mogelijk is om via de achterdeur een knipbeurt te doen. De Raad kan die verzoeken wel begrijpen, maar begint er niet aan. „Mensen zijn zelfs bereid om wat extra te betalen, want ze willen er graag fatsoenlijk uitzien. Ze worden een tikkeltje ongeduldig.”

Al 33 jaar maakt hij lange dagen –van ’s ochtends zeven tot ’s middags zes– in de herenkapsalon Verheij aan de Christiaan Huijgensstraat. De zaak bestaat zestig jaar en was ooit eigendom van zijn schoonvader.

„Geen hippe barbier, no-nonsens en gespecialiseerd in het knippen van jongens en mannen. Met een klantenkring in Sliedrecht en de wijde omgeving”, zo omschrijft hij zijn zaak. Een deel van zijn klantenkring heeft een reformatorische achtergrond. „Ik ben geen evangelist, maar heb soms wel goede gesprekken.” Hij mist zijn vaste klanten. „Er zijn erbij die ik al meer dan drie decennia knip.”

Het besluit om contactberoepen vooralsnog te stoppen, gaf hem en z’n medewerksters een zekere opluchting. „Mijn parttimers hebben kinderen, die tijdens werkuren bij oma’s zijn ondergebracht. Een kwetsbare groep. Dat gaf in de laatste dagen dat we open waren, steeds meer spanning.” Aan de andere kant was het emotioneel. „Ik moest met een goede gezondheid een prima lopend bedrijf stilzetten. Dat doet wel wat met je.”

Hartverwarmend

Hij kreeg hartverwarmende reacties. „Zoals van een klant die ik tegenkwam in de supermarkt. Hij wilde het maandelijkse bedrag dat hij gewoonlijk kwijt was aan de kapper, wel naar me overmaken.”

Verveeld heeft hij zich tot op heden niet. „Ik doe veel in het huishouden en ben bij een van m’n kinderen een grote tuin met achterstallig onderhoud aan het opknappen.”

Aanvankelijk kwam hij niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van 4000 euro op grond van de compensatieregeling voor getroffen bedrijven. „Om een groep thuiskapsters uit te zonderen, was gekozen voor bedrijven met gescheiden woon- en werkadressen. Bedrijf en kapsalon zitten hier al echter vanaf de start aan elkaar vast. Dankzij de inspanningen van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie is het alsnog goed gekomen.”

Vooralsnog leeft hij van een vele jaren opgebouwde buffer. „Ik heb geleerd om geld opzij te zetten voor onvoorziene omstandigheden. Maar anderzijds teer je wel snel in. Dat is jammer, omdat je reserves ook bedoeld zijn voor later.”

Juiste mondkapjes

Hij sluit niet uit dat de kappersbranche voor 20 mei weer open kan gaan. „Dat hangt sterk af van de invulling van hygiëneprotocol. Daar wordt nu aan gewerkt. Hoe ontsmet je allerlei spullen en zijn alle kappers op dat moment voorzien van de juiste mondkapjes?”

De anderhalvemetereconomie is in zijn kapsalon wel haalbaar. „Ik kan uit- en ingang scheiden, afspraken splitsen en voor twee kappers tegelijk is voldoende ruimte. Openingstijden kun je verlengen. Wel is het vraag of je klanten kwijt bent. Zijn sommige mensen niet gewend geraakt aan de tondeuse? Anderzijds is de verwachting dat de druk op de beschikbare kappers als gevolg van de aanpassingen groot zal worden.”

De Raad hoopt dat iedereen door de coronacrisis aan het denken wordt gezet. Hij citeert een stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis waarin wordt gesproken over Gods vaderlijke zorg. „Niet één haar van ons kan zonder Zijn wil van ons hoofd vallen. Dat geeft ook troost.”