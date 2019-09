VBOK schort besluitvorming over toekomst op

De VBOK laat de leden pas in november beslissen over het plan waarin de vereniging opgaat in hulpinstantie Siriz.

„Het bestuur heeft vastgesteld dat er na de reacties van leden in de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2019 meer tijd nodig is om een besluit te nemen over de voorgestane organisatorische wijziging”, zo valt te lezen in een woensdag verspreid persbericht.

De eerder als besluitvormend aangemerkte vergadering van 26 september aanstaande krijgt een andere invulling. De leden zullen dan op hun verzoek worden geconsulteerd over „verschillende scenario’s voor de toekomst van de vereniging en stichting.”

De VBOK maakte woensdag eveneens bekend wat de leden in een recent, intern onderzoek als de kerntaak voor de vereniging hebben aangekruist. Het gros (43 procent) noemde het bieden van ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen. Daarna komen het bieden van keuzehulp (23 procent), preventie (19 procent) en politieke beleidsbeïnvloeding (15 procent).

De vereniging noemt de uitkomsten belangrijk. „Waar het bestuur wil focussen op de hulpverlening aan vrouw, man en (on)geboren kind, ziet hij in de resultaten van het achterbanonderzoek dezelfde drijfveer bij de leden”, aldus het persbericht.