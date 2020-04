Van drugssmokkel verdachte militair blijft in de cel

Een 34-jarige militair uit het Limburgse Helden die wordt verdacht van een poging tot invoer van 70 kilo cocaïne vanaf een marinebasis in Curaçao, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem maandag bepaald.

Zijn advocaat had om schorsing of opheffing van de hechtenis gevraagd, maar de militaire kamer heeft beslist dat de verdachte gedetineerd moet blijven. Ruben V. zit sinds eind juni vast. Op 29 juni is opnieuw een inleidende zitting gepland, op 20 juli wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

De drugs werden eind juni onderschept in containers met plunjebalen op marinebasis Parera in Curaçao, tussen de persoonlijke spullen van de militair. Een dag later werd de Limburger in Nederland aangehouden. Zijn DNA werd gevonden in een plastic tas waar de cocaïne in zat.