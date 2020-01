Van den Belt blijft na „goed gesprek” in Ledenraad EO

Prof. dr. Henk van den Belt blijft deel uitmaken van de Ledenraad van de Evangelische Omroep (EO). Dat maakte hij vrijdag bekend.

In december liet Van den Belt weten zijn keuze in beraad te nemen. Hij gaf aan eerst in gesprek te willen met de EO-directie.

Inmiddels heeft Van den Belt een „goed gesprek” gevoerd met Arjan Lock, de directeur van de EO. Mede op basis daarvan heeft hij besloten om lid te blijven van de vereniging en van de Ledenraad.

Van den Belt geeft wel aan moeite te hebben met de manier waarop de EO „de breedte van kerkelijk Nederland vertegenwoordigt.” Tegelijk beseft hij dat het verwerkelijken van de missie in de huidige context van de publieke omroep „moeilijk” is.

