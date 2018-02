Vaker hulp brandweer ingeroepen

Burgers bellen vaker de brandweer voor hulp na water- en stormoverlast. Het aantal brandmeldingen daalde juist. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde cijfers van het CBS.

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen vorig jaar bijna 104.000 verzoeken om hulp binnen. Dan gaat het bijvoorbeeld om hulpvragen na wateroverlast, ongevallen of stormschade. In 2016 waren er om 5700 hulpverleningsgevallen minder.

brandweer

De stijging in 2017 verklaart CBS-zegsman Maarten Bloem uit de weersomstandigheden. „Het ene jaar stormt het wat meer dan het andere.” In 2016 was nog sprake van een daling van het aantal hulpverleningsverzoeken ten opzichte van 2015.

Gealarmeerd

Van de binnengekomen hulpverleningsmeldingen werd ongeveer 35 procent afgehandeld door de meldkamer zelf. In tweederde van de meldingen werden brandweerkorpsen ook daadwerkelijk gealarmeerd. In 59.000 gevallen (57 procent) kwamen zij ter plaatse.

Met branden heeft de brandweer het minder druk. Brandweermeldkamers kregen in 2017 ruim 115.000 meldingen van brand, een daling van ongeveer 9.000 (7 procent) ten opzichte van 2016. De brandmeldingen betroffen bijna 71.000 meldingen vanuit automatische brandmeldinstallaties en ongeveer 44.000 telefonische meldingen.

In totaal kwamen bij de meldkamers van de brandweer in 2017 bijna 219.000 meldingen binnen van incidenten, 3.000 minder dan een jaar eerder. Van de ongeveer 219.000 meldingen leidden bijna 140.000 tot het daadwerkelijk alarmeren van de brandweer, 2.000 minder dan het daar jaar daarvoor. Een op de tien keer dat de brandweer uitreed, bleek dat zij niet meer nodig was en werd de inzet afgebroken. Voor het derde jaar op rij kwamen er bij de brandweer minder brandmeldingen (10 procent) binnen van automatische brandmeldinstallaties. Omdat meldkamers meer dan de helft van deze automatische meldingen zelf afhandelden, leidde dit tot bijna 35.000 alarmeringen in de kazernes. In driekwart van de alarmeringen moest de brandweer ter plaatse komen.

Telefonische meldingen

Het aantal telefonische meldingen van brand was in 2017 ten opzichte van 2016 gedaald naar ongeveer 44.000. In 2016 was nog sprake van een stijging. Bij telefonische brandmeldingen kwam de brandweer in meer dan 80 procent van de alarmeringen ter plaatse.