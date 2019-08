„Vaker bekeuring voor aso-gedrag in verkeer”

Agenten moeten vaker gaan bekeuren voor asociaal gedrag in het verkeer. Dat is niet alleen een taak voor de verkeerspolitie, maar ook voor alle andere agenten, zegt Paul Broer, plaatsvervangend hoofd verkeer van de landelijke politie, in het AD.

De politie maakt zich ernstig zorgen over het toenemende asociale gedrag op de weg. Ook is er steeds meer geweld tegen politieambtenaren in het verkeer. „Alle politiemensen op straat en in de wijk moeten ingrijpen als ze in het verkeer asociaal gedrag waarnemen.” Dat zit nu nog niet altijd bij iedereen in het systeem, zegt Broer. „We kunnen daar nog een duidelijke slag maken.”

De verkeerspolitie hoopt verder meer gebruik te maken van slimme technologie, zoals camera’s die registreren of een bestuurder een telefoon vasthoudt tijdens het rijden.