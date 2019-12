„Vader Ruinerwold kan al jaren niet praten”

Het is de vraag of de 67-jarige Gerrit-Jan van D. uit Ruinerwold kan worden berecht. Hij heeft drie jaar geleden een hersenbloeding gehad en kan daardoor niet meer praten. Hoewel hij al twee maanden vast zit op verdenking van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving van zijn kinderen, is hij nog geen enkele keer gehoord door de politie. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Verstandelijk is er volgens zijn advocaat niets met Van D. aan de hand, maar zijn spraakvermogen is totaal verdwenen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt hoe ze de verdachte toch kan verhoren.