UvA neemt afstand van ‘desinformatie’ door oud-hoogleraar

De Universiteit van Amsterdam (UvA) distantieert zich in een verklaring van emeritus-hoogleraar Karel van Wolferen, omdat hij volgens de universiteit „bijdraagt aan desinformatie over grote problemen als het coronavirus en klimaatverandering”. Van Wolferen is hoofdredacteur van het omstreden blad Gezond Verstand.

In het onlangs opgerichte blad, dat volgens de makers een oplage heeft van 100.000 en in diverse plaatsen als huis-aan-huisblad is verspreid, wordt ruim baan gegeven aan alternatieve theorieën die volgens Van Wolferens vroegere werkgever „afbreuk doen aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek en verspreiden van feitelijke informatie, bijvoorbeeld als het gaat om corona”.

Over het virus stelde het eerste nummer van Gezond Verstand onder meer dat het Nederlandse coronabeleid neerkomt op „een machtsovername door buitenlandse partijen”. De virusuitbraak is volgens de makers van het blad „een kunstmatige pandemie gefabriceerd met frauduleuze modellen”.

In een ander artikel schrijft het blad dat het „niet waar” is dat de mens door CO2 uit te stoten het klimaat beïnvloedt. Over de klimaatverandering bestaat weliswaar grote consensus onder klimaatwetenschappers, maar het blad schrijft over „een van de ernstigste gevallen van corruptie van wetenschapsbeoefening in de geschiedenis”.

Journalisten die de inhoudt van Gezond Verstand afdoen als complotdenken „lijken niet te beseffen dat zij daarmee een opdracht van de CIA uitvoeren”, aldus de 79-jarige Van Wolferen, die in 2006 met emeritaat ging.