Utrecht verbiedt demonstratie tegen coronamaatregelen

Een demonstratie van de organisatie Nederland in opstand mag zaterdag niet doorgaan op het Jaarbeursplein in Utrecht. De politie heeft concrete informatie dat „grote groepen relschoppers van diverse pluimage de demonstratie willen aangrijpen om tot een gewelddadig treffen (met de politie) te komen”. „Hierdoor komt de veiligheid van demonstranten en omstanders in het geding. Deze situatie is in de driehoek besproken en onacceptabel”, concludeert burgemeester Peter den Oudsten.

De groep wil protesteren tegen de 1,5 metermaatregel, die zij „waanzin” noemt. Ze heeft bij de gemeente aangegeven, ondanks het verbod, alsnog te komen demonstreren. „De organisator gelooft niet dat er daadwerkelijk informatie is dat grote groepen relschoppers en hooligans uit zijn op het plegen van wanordelijkheden en geweld tijdens zijn demonstratie”, laat de burgemeester weten.