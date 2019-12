Utrecht neemt ‘Uithoflijn’ officieel in gebruik

In Utrecht gaat de langverwachte sneltram 22 tussen Utrecht Centraal en het Science Park (De Uithof) officieel rijden. Maandag begint de dienstregeling van de Uithoflijn, zoals het project bij de aanleg werd genoemd, met tien trams per uur langs de negen haltes.

Zaterdag was de generale repetitie. Toen mochten mensen gratis een ritje maken.

Het 8 kilometer lange traject tussen Utrecht Centraal en het Science Park, waar onder meer het UMC Utrecht, de universiteit en de hogeschool zijn gevestigd, is een veelbesproken project. De lijn werd vele miljoenen duurder en wordt jaren later dan gepland in gebruik genomen. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek stapte in 2018 op na een kritisch rapport over de aansturing door de provincie.

Geplaagde Uithoflijn gaat rijden