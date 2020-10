Urk onderzoekt mogelijk lek op gemeentehuis

De gemeente Urk doet intern onderzoek naar een mogelijk lek van vertrouwelijke informatie naar de Belgische journalist Matthias Declercq. In zijn recent verschenen boek over het dorp publiceert hij informatie die afkomstig zou zijn uit een rapport over ondermijnende criminaliteit.

Erg ingewikkeld is het onderzoek volgens gemeentewoordvoerder Nico Schipper niet. „Het aantal mensen binnen het gemeentehuis dat het genoemde rapport kent, is op de vingers van twee handen te tellen. Met hen gaan we een open gesprek aan. De uitkomsten daarvan brengen we niet naar buiten; het is een interne zaak. Het is echter vervelend dat de suggestie wordt gewekt dat de informatie uit het gemeentehuis afkomstig is, dus dat willen we uitzoeken.”

In zijn boek ”De Ontdekking van Urk” zegt Declercq te citeren uit een rapport uit juli 2019. Volgens hem is sprake van samenwerking tussen een „prominent politiek figuur” in Urk en een criminele organisatie die voornamelijk wordt gevormd door een familie die in een buurgemeente woont en in de visindustrie werkzaam is. De politieke persoon zou binnen de gemeente Urk zaken voor de criminelen moeten regelen. De criminelen zouden ook van een Urker visser geweten hebben hoeveel schulden hij had en hem geld geboden hebben voor een drugstransport.

Volgens de gemeentewoordvoerder is alle vertrouwelijke informatie in het rapport geanonimiseerd, zodat degenen die het rapport inzien personen en situaties niet kunnen herkennen. Het betreft een rapportage van het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland. Dat onderzocht de ondermijnende criminaliteit in alle gemeenten in de provincie Flevoland. Dit gebeurde door tientallen professionals bij onder meer openbaar ministerie, gemeente en politie interviews af te nemen.

Het rapport heeft een publiek en een vertrouwelijk gedeelte. De gemeenteraad heeft alleen het publieke deel ter inzage gekregen.

Volgens dit publieke gedeelte zijn boven- en onderwereld in Urk vermengd. Sommige families zijn betrokken bij cocaïnehandel en het witwassen van zwart geld. Ook mensenhandel werd genoemd: er zou sprake zijn van arbeidsuitbuiting van met name allochtonen in de visindustrie. Ook zou seksuele uitbuiting plaatshebben. Horeca en jeugdhonken in Urk worden in verband gebracht met criminele activiteiten. Zwart geld zou in Urk algemeen worden geaccepteerd.

Niet alleen de plaatselijke ons-kent-onsmentaliteit biedt een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit, ook andere factoren versterken het crimineel ondernemingsklimaat, aldus het rapport. Zo is Urk een centrum voor (vis)handel met internationale connecties die smokkel zouden bevorderen. Verder wijst het onderzoekscentrum erop dat vishandel en -transport een kwetsbare sector vormen, die tijdens een economische crisis extra benaderbaar is voor criminelen.

Naar aanleiding van het RIEC-rapport besloten burgemeester en wethouders een plan van aanpak te ontwikkelen. Een gemeentewoordvoerder wees erop dat de recentste gevallen van criminaliteit mensen betrof die niet van Urk afkomstig waren.