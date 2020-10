Urgenda niet verbaasd over klimaatcijfers PBL-rapport

Urgenda is niet verbaasd over de uitkomst van het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de overheid niet op koers ligt voor de gestelde klimaatdoelen in 2020 en 2030. De woordvoerder van de duurzaamheidsorganisatie zegt dat Urgenda nieuwe maatregelen van de overheid afwacht voordat nieuwe juridische stappen worden overwogen.

De overheid lijkt de eigen klimaatdoelen die gesteld zijn voor 2030 niet te halen, maar ook het door Urgenda in de rechtbank afgedwongen doel om vanaf dit jaar 25 procent minder CO2-uitstoot te hebben, wordt niet gehaald. „Zonder corona waren ze niet eens in de buurt gekomen”, aldus de woordvoerder van Urgenda. „En nu zouden ze het alleen halen als we de laatste twee maanden in volledige lockdown gaan.”

„Wij zijn benieuwd wanneer de uitstoot van de kolencentrales naar beneden gaat en wanneer een wordt gesloten”, zegt de woordvoerder. Dat zijn stappen die volgens Urgenda nodig zijn om de uitstoot na het coronatijdperk niet weer flink te zien stijgen. „Wij zijn benieuwd naar wat de structurele extra maatregelen zijn. De uitstoot mag na corona niet opeens weer omhoog.”

Urgenda overweegt momenteel nog geen nieuwe juridische stappen tegen de overheid. Pas als de extra plannen niet voldoende blijken en de organisatie het idee heeft aan het lijntje te worden gehouden, wordt een stap naar de rechter een optie.

Volgens Urgenda zit PBL er meestal 10 tot 12 megaton naast, wat de uitstoot betreft. „Wij nemen de cijfers van PBL met een grote korrel zout. Eerst zou de overheid nog in de buurt komen van de voor 2030 gestelde doelen en nu worden ze lang niet gehaald. Dat is verbazingwekkend.”