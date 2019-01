UMCG: vallende gevoel was angstige ervaring

Een extern bureau is begonnen met een onderzoek naar het ongeluk met een lift in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De liftcabine met daarin veertien mensen viel donderdag met hoge snelheid zes verdiepingen omlaag en kwam pas tot stilstand in de kelder. Het gaat naar omstandigheden goed met de liftpassagiers, laten het ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag in een verklaring weten.

De lift kwam op de zesde verdieping vast te zitten en bij een poging hem los te krijgen, viel de cabine naar beneden. „Het vallende gevoel was een zeer angstige ervaring voor de veertien mensen in de lift.”

„Een medewerkster die aan haar been moest worden behandeld, is op de Spoedeisende Hulp vrijwel direct weer ontslagen en maakt het redelijk goed”, zo staat in de verklaring. De andere liften in het liftenblok werden na het ongeval afgesloten en na een veiligheidscontrole weer in gebruik genomen.